Півзахисник Ворскли Іван Нестеренко перейшов в Оболонь на правах оренди.

Оболонь офіційно оголосила про перехід атакувального півзахисника Ворскли Івана Нестеренка. Футболіст приєднався до київської команди на умовах оренди.

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Зазначимо, що раніше повідомляли про інтерес до Нестеренка з боку Карпат та Маккабі Хайфа.

Нагадаємо, Нестеренко – вихованець запорізького Металурга. За Ворсклу виступав з лютого 2021 року. Минулого року провів за "зелено-білих" 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює гравця в 400 тисяч євро.

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