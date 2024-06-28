Оболонь підписала рекордсмена клубу, який вилетів з УПЛ
22:40 - Читать на русском
Півзахисник Вадим Вітенчук недовго перебував без клубу після відходу з Миная.
Оболонь у своєму Telegram-каналі повідомила про підписання хавбека Вадима Вітенчука вільним агентом.
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Контракт розрахований на 1 рік. Вітенчук цього літа завершив співпрацю з Минаєм – його контракт добіг кінця. Вадим провів за Минай 57 матчах в УПЛ, що є рекордом клубу.
До слова, Вітенчук також є автором найпізнішого гола в історії чемпіонатів України, забивши на 101-й хвилині. Загалом, в його активі 5 голів у складі Миная.
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