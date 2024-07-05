Оболонь підписала нападника Руха
5 липня 20:30 - Читать на русском
Нападник Денис Теслюк офіційно став гравцем київської Оболоні.
Оболонь у своєму Telegram-каналі повідомила про трансфер нападника Руха Дениса Теслюка.
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Зазначається, що контракт розрахований на 2 роки, проте невідома сума трансферу. Угода Теслюка із Рухом була розрахована до червня наступного року. Цікаво, що раніше Рух підписав форварда Оболоні Ігоря Краснопіра, який став найкращим бомбардиром "пивоварів" у минулому сезоні.
До слова, Теслюк загалом провів 22 матчі за основну команду Руха, в яких відзначився 1 голом. Transfermarkt оцінює нападника у 500 тисяч євро.
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