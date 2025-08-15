Оболонь у рамках 3-го туру УПЛ 2025/26 перемогла Рух (2:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Рух підходив до зустрічі на тлі катастрофічної поразки від Динамо в попередньому турі. Львів'яни мали реабілітуватись у матчі з іншим київським колективом – Оболонню – однак зробити це було непросто. "Пивовари" у перших двох турах ледь не прибили Металіст і переграли Олександрію, не пропустивши жодного гола.

На цей поєдинок завітав Сергій Ребров. Вочевидь, переглядав потенційне підсилення на гру проти Франції. Андрій Русол же придивлявся, кого ще із рухівців можна забрати в Карпати.

До 25-ї хвилини команди провели всього один по воротах. Його завдав Бичек, пробивши головою метрів з 5-ти після навісу з кутового. Вийшло дуже слабко – без проблем для Герети. Взагалі, увесь перший тайм виявився бідним на гостроту. Гравці Руха завдали 4 постріли, а кияни мала на один менше.

А потім стався гол. На 27-й хвилині Слободян виконав подачу зі штрафного, а Устименко замкнув головою в дальню дев'ятку. 0:1!

Пропущений гол дещо пожвавив гру підопічних Івана Федика, але нічого небезпечного в наступні 20 хвилин "жовто-чорні" не створили. Оболонь же могла зробити 0:2 на 40-й хвилині, коли Шевченко прострілював з лівого флангу – рикошетом від захисника м'яч поцілив у поперечину! Зрештою, команди відправились відпочивати за мінімальної переваги "пивоварів".

Найнебезпечнішим львів'янином на "Україні"до початку другого тайму був оцей цуцик. Рух виглядав дуже слабко.

По перерві господарі заграли значно активніше. Вже на 51-й хвилині Алмазбеков вривався на лівий край штрафного та перекидував Марченка, однак Денис встиг зачепити м'яч. На 62-й же рахунок зрівнявся – це Лях завдав прямого удару зі штрафного, поціливши у ліву дев'ятку. 1:1!

Атакувальний запал Руха дещо збила повітряна тривога. Оболонь встигла перевести подих, а після поновлення гри швидко відновила свою перевагу в рахунку. Суханов на 74-й хвилині знову забив шикарний гол – прямим ударом зі штрафного. Без шансів для Герети! 1:2.

Відповісти бодай моменти на цей гол львів'янам вже не вдалося. Фінальний свисток зафіксував перемогу "пивоварів" – таким чином, Оболонь набрала 7 очок і бодай на добу очолила турнірну таблицю УПЛ! Рух же залишається з трьома заліковими балами.

