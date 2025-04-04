Матч на Оболонь Арені мав дуже важливе значення у контексті боротьби за виживання. Оболонь трималась у зоні плей-офф, випереджаючи Інгулець (який тримався у зоні прямого вильоту) всього на два очки. Поразка від петровців не тільки б змінила команди місцями, а могли навіть опустити киян на дно – Чорноморець відставав лишень на три залікових бали при кращих додаткових показниках.

"Якщо йдеш з клубу, то як мінімум останню зарплату не отримуєш": екс-захисник Інгульця розповів, як покидав команду

Відповідальність так тиснула на команди, що моментів до перерви майже не було. Тим не менш, Оболонь виглядала значно активніше, завдавши 7 ударів проти 3-х у Інгульця. За це "пивовари" були винагороджені голом на 14-й хвилині – Бичек підібрав м'яч у штрафному після падіння Устименка, змістившись під праву й поціливши у лівий нижній кут. 0:1!

На 21-й хвилині Груша міг подвоїти перевагу, відкрившись перед карним майданчиком і вистріливши під ближню стійку. Вийшло трохи неточно. Також пригадується кутовий із замиканням Дубка – той пробив головою метрів з 6-ти, однак м'яч полетів занадто високо.

На початку другого тайму господарі провели ще одну гостру атаку, завершивши її ударом Черненка з лінії півкола. Руслан крутив під праву стійку, але сфера пролетіла поруч з каркасом. Цей епізод змусив петровців прокинутись – у наступні 10 хвилин вони провели кілька заблокованих пострілів з близьких дистанцій, а Малиш навіть пробивав головою в зовнішній бік сітки.

Найкращу ж нагоду зрівняти рахунок Інгулець втратив на 80-й хвилині. Марченко у красивому стрибку вибив подачу з лівого флангу, однак на підбиранні опинився Сад. Валерій одразу ж перекинув голкіпера – бути б голу, якби Дубко на лінії воріт не переправив м'яч у поперечку!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував першу за п'ять турів перемогу в УПЛ, відірвавшись від зони прямого вильоту на п'ять очок. Інгулець зробив один крок до вильоту з еліти, хоча у петровців є гра в запасі.

"Під руки взяли, з роздягальні витягують. Два міліціонери!": у 25 був вчителем в школі, а потім став легендою Житомира