УПЛ, 24 тур

Оболонь – Чорноморець – 1:0

Гол: Аніагбосо, 30 (автогол)

Більш активними на старті матчу були господарі поля, проте великої гостроти у моментах Оболоні створити не вдалося. Чорноморець поступово перехопив ініціативу та здійснив перший напівмомент – Безбородько відгукнувся на подачу, проте пробив погано. Неподалік карного майданчика одеситам вдалося заробити небезпечний стандарт. Прямим потужним ударом бив по воротах Ракицький, але Марченко впорався.

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Надалі Чорноморець зумів дещо заспокоїти гру та взяв м'яч під свій контроль. Але саме Оболоні вдавалося створити небезпеку – напрочуд активним був Бичек, який тричі пробивав по воротах, але жодного разу не влучив у площину. А на 28-й хвилині "пивовари" забили. Спочатку Аніагбосо невдало зіграв на виході, Когут вибив м'яч з порожніх воріт, проте нігерійський голкіпер таки закинув м'яч у власні ворота.

На 36-й хвилині Устименко розвернувся у карному майданчику "моряків" та вдарив з хорошої позиції – цього разу Аніагбосо зіграв надійно. Наприкінці першого тайму "пивовари" ще й заробили пенальті – під час затяжної атаки м'яч влучив у руку гравцю Чорноморця. Руслан Черненко взявся виконувати одинадцятиметровий, але пробив невдало, влучивши у поперечку. Цікавий та атакувальний перший тайм закінчився передчасно – арбітр зупинив гру після двох компенсованих хвилин, хоча спочатку додав три.

На 49-й хвилині Аніагбосо врятував свою команду, здійснивши два сейви в одній атаці, особливо ефектним був порятунок після удару Ільїна. Чорноморець відповів відразу – Попов прийняв класний пас у карному майданчику суперника, накрутив захисників, але добре пробити не зумів. Оболонь не скинула обертів у другому таймі, в той час як Чорноморець задовольнився поодинокими, хоча й часто гострими контратаками.

Олександр Кучер випустив атакувальних гравців наприкінці гри, внаслідок чого Чорноморець мав кілька нагод зрівняти рахунок. Тоіров опинився перед воротами Оболоні, але оборонці київського клубу змогли заблокувати удар. А у наступній хвилі атаки Янаков класно впіймав м'яч у повітрі та влучив у перекладину.

Чорноморець володів перевагою в останніх хвилинах гри, втім втомлені господарі поля вистояли та здобули свою другу поспіль перемогу. Оболонь піднімається на 11-ту сходинку турнірної таблиці, а "моряки" залишаються на передостанньому місці.

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