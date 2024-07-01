Захисник Дмитро Нагієв більше не виступатиме за Оболонь, повідомляє прес-служба київського клубу.

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Контракт 28-річного оборонця завершився 30 червня і сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

Нагадаємо, Нагієв – вихованець Дніпра. Встиг пограти за австрійський Карабах, азербайджанський Сумгаїт (двічі), литовський Стумбрас, молдовське Динамо-Авто та Інгулець. До Оболоні приєднався влітку 2023 року і відзначився 1 асистом у 23 матчах. Transfermarkt оцінює його у 250 тисяч євро.

До слова, у 2015 році він прийняв запрошення від Азербайджану і провів два матчі за молодіжну збірну цієї країни.

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