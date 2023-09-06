Український захисник Валерій Дубко продовжить кар'єру в Оболоні, повідомляє офіційний сайт "пивоварів".

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Про умови угоди не повідомляється, однак Transfermarkt зазначає, що 22-річний футболіст перейшов до київського клубу на правах оренди з бельгійського Дендера і виступатиме в УПЛ протягом наступного сезону – до 30 червня 2024 року. В Оболоні Валерій виступатиме під номером 37.

Нагадаємо, Дубко – вихованець Шахтаря та київськог Арсенала. На професіональному рівні дебютував у 2018 році за Ворсклу. Грав також за Чорноморець та Зорю. У серпні 2022-го перебрався у Дендер, підписавши контракт до літа 2025 року. Минулого сезону провів за бельгійців 5 матчів (без результативних дій). Transfermarkt оцінює гравця у 150 тисяч євро.

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