До команди долучився 32-річний захисник Євгеній Пасіч, повідомляє прес-служба клубу.

Екс-форвард Карпат оголосив про відхід з Оболоні – вихованець Динамо пояснив причину свого рішення

Гравець належить харківському Металісту 1925, тому приєднався до "пивоварів" на правах оренди. Термін дії угоди не зазначається.

Що цікаво, для Пасіча це вже третій клуб за останній рік. Улітку 2024 він підписав контракт із Металістом 1925 як вільний агент, провів 10 матчів, після чого був відданий у піврічну оренду Ворсклі, де зіграв 5 поєдинків. Тепер оборонець спробує свої сили в складі київської Оболоні.

Нагадаємо, Пасіч – вихованець Дніпра. Встиг пограти за Нафтовик, Верес, донецький Олімпік та СК Дніпро-1.

Оболонь розібралася з дебютантом УПЛ – пряма червона посприяла "сухій" перемозі киян