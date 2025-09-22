Оболонь на офіційному сайті оголосила про прихід 29-річного воротаря Віталія Чеботарьова на правах вільного агента.

Голкіпер клубу УПЛ прокоментував травму конкурента, яка вивела його в основу: "Не можу сказати, що суперщасливий"

За інформацією Transfermarkt, голкіпер підписав контракт до кінця сезону. Останнім його клубом була першолігова ЮКСА.

Нагадаємо, 29-річний Чеботарьов – вихованець харківського Арсенала. Виступав за грузинські Цхінвал та тбіліський Локомотив, Нафтовик, Каховку, Тростянець, Таврію, Металіст, Буковину, Лівий Берег та ЮКСА.

