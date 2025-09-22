Оболонь офіційно підсилила воротарську позицію гравцем із досвідом виступів за кордоном
Голкіпер Віталій Чеботарьов продовжить кар'єру в складі Оболоні.
Оболонь на офіційному сайті оголосила про прихід 29-річного воротаря Віталія Чеботарьова на правах вільного агента.
Голкіпер клубу УПЛ прокоментував травму конкурента, яка вивела його в основу: "Не можу сказати, що суперщасливий"
За інформацією Transfermarkt, голкіпер підписав контракт до кінця сезону. Останнім його клубом була першолігова ЮКСА.
Нагадаємо, 29-річний Чеботарьов – вихованець харківського Арсенала. Виступав за грузинські Цхінвал та тбіліський Локомотив, Нафтовик, Каховку, Тростянець, Таврію, Металіст, Буковину, Лівий Берег та ЮКСА.
