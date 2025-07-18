Український хавбек Максим Чех офіційно став новим гравцем київської Оболоні, повідомляє прес-служба клубу.

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Деталі угоди наразі не розголошуються. Чех приєднався до столичної команди як вільний агент після завершення контракту з Карпатами. Загалом хавбек провів 18 поєдинків за "зелено-білих", відзначився одним голом і однією гольовою передачею.

Нагадаємо, що Максим Чех є вихованцем Шахтаря. У складі "гірників" U-19 відзначався у матчі проти однолітків з Манчестер Сіті під час Юнацької ЛЧ – та ще і з передачі Михайла Мудрика. Також півзахисник у складі збірної України U-20 під керівництвом Олександра Петракова став переможцем Чемпіонату світу-2019.

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