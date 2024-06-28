Тренерський штаб Оболоні запланував 7 спарингів у період літнього міжсезоння, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

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Команда Валерія Іващенка готуватиметься до старту УПЛ в Україні. Її суперниками стануть два представники еліти, а також по дві команди з Першої і Другої ліг. Перший контрольний матч відбудеться на виїзді, у Черкасах, проти ЛНЗ. Усі наступні ігри стануть для "пивоварів" домашніми. Збори стартують 1 липня.

Календар спарингів оболоні виглядає наступним чином:

9 липня – ЛНЗ – Оболонь

14 липня – Оболонь – Епіцентр

16 липня – Оболонь – Кудрівка

19 липня – Оболонь – Чайка

20 липня – Оболонь – ЛНЗ

23 липня – Оболонь – Чернігів

26 липня – Оболонь – Верес

Нагадаємо, минулого сезону Оболонь фінішувала на чотирнадцятій сходинці турнірної таблиці і боролась у перехідних матчах за збереження прописки в УПЛ. Команда Іващенка у першому поєдинку здобула мінімальну перемогу над Лівим берегом, а в повторній дуелі розписала бойову нічию (1:1) і за підсумками двох ігор залишилась в еліті.

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