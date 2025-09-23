Львівські Карпати перемогли Оболонь (2:0) у 6-му турі УПЛ, але поступилися за деякими статистичними показниками.

22 вересня Карпати здобули свою першу перемогу у сезоні, здолавши київську Оболонь – 2:0. Попри "суху" перемогу львів'яни поступилися супернику у гостроті створених гольових моментів.

Перша звитяга Лупашка у відеоогляді матчу Оболонь – Карпати – 0:2

Як повідомляє статистичний портал Wyscout, Карпати володіли м'ячем 55% часу, але Оболонь мала перевагу за кількістю ударів по воротах: 16 проти 10. "Пивовари" завдали 8 ударів у площину воріт суперника, а у "зелено-білих" їх було 7. Цікаво, що Оболонь мала вищий показник очікуваних голів – 2,10 xG проти 1,32. Попри це, гра завершилася перемогою Карпат, а кияни не забили жодного м'яча.

До слова, наразі Оболонь з 8 очками посідає 8-е місце у турнірній таблиці УПЛ. Карпати перебувають на 11-й позиції, підопічні Владислава Лупашка набрали 7 балів після шести турів.

Карпати здобули першу перемогу в чемпіонаті, перегравши Оболонь на виїзді