Оболонь-Бровар в меншості вирвала перемогу в Агробізнеса у центральному матчі 15 туру Першої ліги

Відбувся центральний матч 15 туру Першої ліги, в якому зійшлися претенденти на підвищення в класі.

Перша ліга, 15 тур

Оболонь-Бровар – Агробізнес – 2:1

Голи: Батальський, 45, Гуті, 90+5 – Курило, 70.

Вилучення: Майданевич.

Центральний матч 15 туру видався дуже емоційним, адже переможець гри зрівнювався з Металістом-1925 за набраними очками і піднімався на вершину турнірної таблиці. Господарі відкрили рахунок наприкінці першого тайму – команду зі столиці вивів вперед Олександр Батальський.

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В другому таймі гостям вдалося відігратися – паритет на 70-й хвилині встановив Ігор Курило. Після того, як арбітр матчу вилучив захисника Оболоні-Бровар Майданевича, здавалося, що господарі закриються на власній половині поля і спробують втримати нічию. Але підопічні Сергія Ковальця на останніх хвилинах активізували свої атакувальні пориви і зуміли здобути три очки. Героєм зустрічі став Гуті, який в останній атаці матчу головою переправив м'яч у ворота Агробізнеса після навісу з правого флангу.

Як уже зазначалося, після звітного поєдинку Оболонь-Бровар зрівнялася з Металістом-1925 за набраними очками і тепер ділить з харків'янами перше місце в турнірній таблиці. Агробізнес після поразки залишився на п'ятому місці, відстаючи від лідерів на 3 очки.

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