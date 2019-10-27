toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Перша ліга
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВЕСТ ХЕМ - ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СІТІ - АСТОН ВІЛЛА

Оболонь-Бровар в меншості вирвала перемогу в Агробізнеса у центральному матчі 15 туру Першої ліги

18:13 75 Читать на русском
Оболонь-Бровар в меншості вирвала перемогу в Агробізнеса у центральному матчі 15 туру Першої ліги
Оболонь-Бровар зуміла обіграти конкурента

Відбувся центральний матч 15 туру Першої ліги, в якому зійшлися претенденти на підвищення в класі.

 

Перша ліга, 15 тур

Оболонь-Бровар – Агробізнес – 2:1

Голи: Батальський, 45, Гуті, 90+5 – Курило, 70.

Вилучення: Майданевич.

Центральний матч 15 туру видався дуже емоційним, адже переможець гри зрівнювався з Металістом-1925 за набраними очками і піднімався на вершину турнірної таблиці. Господарі відкрили рахунок наприкінці першого тайму – команду зі столиці вивів вперед Олександр Батальський.

Перша ліга: Волинь мінімально переграла Минай, Металіст 1925 перестріляв Кремінь

В другому таймі гостям вдалося відігратися – паритет на 70-й хвилині встановив Ігор Курило. Після того, як арбітр матчу вилучив захисника Оболоні-Бровар Майданевича, здавалося, що господарі закриються на власній половині поля і спробують втримати нічию. Але підопічні Сергія Ковальця на останніх хвилинах активізували свої атакувальні пориви і зуміли здобути три очки. Героєм зустрічі став Гуті, який в останній атаці матчу головою переправив м'яч у ворота Агробізнеса після навісу з правого флангу.

Як уже зазначалося, після звітного поєдинку Оболонь-Бровар зрівнялася з Металістом-1925 за набраними очками і тепер ділить з харків'янами перше місце в турнірній таблиці. Агробізнес після поразки залишився на п'ятому місці, відстаючи від лідерів на 3 очки.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ

blog_ava
Голкіпер пропустив у власні ворота, святкуючи неіснуючий гол – фіаско дня
06:00
8402
Теги
Агробізнес Агробізнес Оболонь-Бровар - Агробізнес Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Перша ліга
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
хв
Ліверпуль
18:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук