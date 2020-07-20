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Оболонь-Бровар та Рух не виявили сильнішого – нічия на користь суперників у боротьбі за УПЛ

21:04 - Читать на русском
Оболонь-Бровар та Рух не виявили сильнішого – нічия на користь суперників у боротьбі за УПЛ
Рух – Оболонь-Бровар / Фото ФК Рух

Оболонь-Бровар приймав Рух у поєдинку 25-го туру Першої ліги. Читайте звіт на Футбол 24.

 

Перша ліга, 25-й тур

Оболонь-Бровар – Рух – 0:0

Гравці Прикарпаття могли отримати по 50 тисяч за відібрані очки в Інгульця

Команди акуратно провели першу половину гри, особливо не ризикуючи та не створюючи гострих моментів.

Після перерви збільшився темп зустрічі. Активнішими були гості, які змарнували кілька чудових моментів для взяття воріт. Кінцівка гри могла подарувати несподіваний результат через гострі атаки "пивоварів", але рахунок на табло не змінився.

Нічия є негативним результатом для обох суперників, адже команди претендують на підвищення у класі. Після 25-ти турів Оболонь-Бровар розташувався на 5-й сходинці, Рух – 6-й, але у львів'ян ще є гра в запасі.

Перша ліга: Інгулець залишився на вершині, Волинь обіграла Металіст 1925 і піднялася в трійку, Чорноморець забив 5 голів

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Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Перша ліга Рух Рух Оболонь-Бровар - Рух
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