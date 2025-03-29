У суботу, 29 березня, у 22-му турі чемпіонату України Оболонь прийматиме Шахтар. Стартові склади команд та посилання на трансляцію гри шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч Оболонь – Шахтар розпочнеться о 15:30. Гра відбудеться у Києві на стадіоні Оболонь-Арена. Наживо зустріч можна подивитись на каналі УПЛ ТБ, а відслідковувати головні події матчу – на Футбол 24.

Оболонь – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Перед міжнародною паузою Оболонь зазнала нищівної поразки від Олександрії (0:4), а Шахтар завершив матч із Карпатами внічию 0:0. "Гірники" посідають третє місце в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Динамо на 10 очок (з грою в запасі). Оболонь з 18 балами розташовується на 14-й позиції.

Нагадаємо, у першому колі команда Маріно Пушіча впевнено перемогла "пивоварів" з рахунком 4:0.

Стартові склади:

Оболонь: Марченко, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ільїн, Бичек, Черненко (к.), Вітенчук, Груша, Устименко.

Шахтар: Різник, Бондар, Марлон (к.), Егіналду, Судаков, Кевін, Педро Енріке, Тобіас, Грам, Бондаренко, Аліссон.

Рух – Динамо: анонс матчу УПЛ