Оболонь в рамках 22-го туру чемпіонату України прийматиме Шахтар. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте у цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок між Оболонню і Шахтарем стартує о 13:00 на Оболонь-Арені. Після паузи, викликаної іграми збірних, обидві команди налаштовані дати бій. "Пивовари" перемогою над Поліссям у попередньому перервали тривалу безвиграшну серію, тоді як переможний спурт "гірників" триває вже 6 матчів.

Оболонь – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Де дивитися Оболонь – Шахтар? Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме YouTube-канал УПЛ-ТБ. Спостерігати за всіма подіями навколо поєдинку можна також на "Футбол 24". До слова, у матчі першого туру Шахтар взяв гору над Оболонню з рахунком 1:0.

Стартові склади:

Оболонь:

Шахтар: