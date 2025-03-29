Оболонь – Шахтар: анонс матчу УПЛ
Оболонь у рамках 22-го туру УПЛ 2024/25 приймає Шахтар. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".
Цей матч міг би пройти під знаком гонитви за Динамо, однак Шахтар не зміг скористатись двома осічками конкурента. "Гірники" теж втратили очки двічі (з Кривбасом і Карпатами), тож відставання у 10 очок збереглося. Робити пафосні заяви щодо продовження боротьби за золото Маріно Пушіч не став – після нічиєї у Львові хорват капітулював, оголосивши про відсутність шансів на чемпіонство.
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Можливо, саме тому він надав команді цілий тиждень вихідних під час міжнародної паузи, а сам поїхав до Нідерландів виступати на соціальних шоу. Рішення відверто дивне – Шахтар тільки-но підписав коштовних юних легіонерів, яких потрібно інтегрувати в українські реалії. До того ж Маріно Пушіч заявив, що тепер головним завданням є боротьба за друге місце.
А до нього не так і близько. Олександрія випереджає "гірників" на шість очок. Звісно, у донеччан є гра в запасі, але попереду вже не буде особистої зустрічі з "містянами" – а вони демонструють вкрай переконливий футбол. Можливо, тренерський штаб Шахтаря настільки недооцінює Оболонь, що збирається прибити "пивоварів" у режимі відпустки
У вересні "помаранчево-чорні" розгромили киян з рахунком 4:0, а після зимової паузи підопічні Сергія Шищенка забили всього два голи. "Зелено-білі" ризикують впасти у зону вильоту вже за підсумками цього туру – занадто вразлива у них оборона й занадто повільні центрхави. Сейви Марченка й Федорівського не здатні витягувати Оболонь у кожному матчі, що довів розгром від Олександрії (0:4).
Втім, недооцінювати столичний колектив не слід. По-перше, після відновлення чемпіонату "пивовари" здолали Ворсклу та стримали Полісся, а проти Зорі команда видала один з найкращих матчів сезону. По-друге, Оболонь виставить "автобус", а нинішній Шахтар нічого не гарантує в битві з низькими блоками – особливо без Матвієнка.
По-третє, кияни славляться найкращими дальніми ударами в УПЛ. Черненко, наприклад, ледь не забив Зорі з центра поля. Звісно, ці переваги не дозволяють впевнено прогнозувати сенсацію – але й ставитись до "зелено-білих", як до безнадійного аутсайдера, неправильно. А Маріно Пушіч, схоже, саме так на Оболонь і дивиться.
Кадрова ситуація
Травмовані: Конопля (Шахтар)
Дискваліфіковані: Матвієнко (Шахтар)
Орієнтовні склади на матч Оболонь – Шахтар
Оболонь: Марченко – Стасюк, Приймак, Дубко, Суханов – Вітенчук – Ільїн, Груша, Черненко, Блізніченко – Устименко
Шахтар: Різник – Вінісіус, Бондар, Грам, Педро Енріке – Назарина – Швед, Бондаренко, Судаков, Кевін – Егіналду
Прогноз "Футбол 24" – перемога Шахтаря
Оболонь буває симпатичною, але в нинішньому стані важко повірити у сенсацію з Шахтарем. Кияни можуть впертись і створити певні проблеми – все ж, Шахтар далеко не найкращий зламувач низьких блоків, а тут ще й Матвієнко отримав дисквал. Але чи вистачить цього хоча б для нічиєї? Навряд.