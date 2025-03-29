Цей матч міг би пройти під знаком гонитви за Динамо, однак Шахтар не зміг скористатись двома осічками конкурента. "Гірники" теж втратили очки двічі (з Кривбасом і Карпатами), тож відставання у 10 очок збереглося. Робити пафосні заяви щодо продовження боротьби за золото Маріно Пушіч не став – після нічиєї у Львові хорват капітулював, оголосивши про відсутність шансів на чемпіонство.

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Можливо, саме тому він надав команді цілий тиждень вихідних під час міжнародної паузи, а сам поїхав до Нідерландів виступати на соціальних шоу. Рішення відверто дивне – Шахтар тільки-но підписав коштовних юних легіонерів, яких потрібно інтегрувати в українські реалії. До того ж Маріно Пушіч заявив, що тепер головним завданням є боротьба за друге місце.

А до нього не так і близько. Олександрія випереджає "гірників" на шість очок. Звісно, у донеччан є гра в запасі, але попереду вже не буде особистої зустрічі з "містянами" – а вони демонструють вкрай переконливий футбол. Можливо, тренерський штаб Шахтаря настільки недооцінює Оболонь, що збирається прибити "пивоварів" у режимі відпустки

У вересні "помаранчево-чорні" розгромили киян з рахунком 4:0, а після зимової паузи підопічні Сергія Шищенка забили всього два голи. "Зелено-білі" ризикують впасти у зону вильоту вже за підсумками цього туру – занадто вразлива у них оборона й занадто повільні центрхави. Сейви Марченка й Федорівського не здатні витягувати Оболонь у кожному матчі, що довів розгром від Олександрії (0:4).

Втім, недооцінювати столичний колектив не слід. По-перше, після відновлення чемпіонату "пивовари" здолали Ворсклу та стримали Полісся, а проти Зорі команда видала один з найкращих матчів сезону. По-друге, Оболонь виставить "автобус", а нинішній Шахтар нічого не гарантує в битві з низькими блоками – особливо без Матвієнка.

По-третє, кияни славляться найкращими дальніми ударами в УПЛ. Черненко, наприклад, ледь не забив Зорі з центра поля. Звісно, ці переваги не дозволяють впевнено прогнозувати сенсацію – але й ставитись до "зелено-білих", як до безнадійного аутсайдера, неправильно. А Маріно Пушіч, схоже, саме так на Оболонь і дивиться.

Кадрова ситуація

Травмовані: Конопля (Шахтар)

Дискваліфіковані: Матвієнко (Шахтар)

Орієнтовні склади на матч Оболонь – Шахтар

Оболонь: Марченко – Стасюк, Приймак, Дубко, Суханов – Вітенчук – Ільїн, Груша, Черненко, Блізніченко – Устименко

Шахтар: Різник – Вінісіус, Бондар, Грам, Педро Енріке – Назарина – Швед, Бондаренко, Судаков, Кевін – Егіналду

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Оболонь буває симпатичною, але в нинішньому стані важко повірити у сенсацію з Шахтарем. Кияни можуть впертись і створити певні проблеми – все ж, Шахтар далеко не найкращий зламувач низьких блоків, а тут ще й Матвієнко отримав дисквал. Але чи вистачить цього хоча б для нічиєї? Навряд.

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