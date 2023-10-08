Оболонь розпочала гру активніше, але всі моменти виникали після розіграшу стандартів. Забити вдалось на 33 хвилині. Дубко відібрав м'яч у центрі поля та класною передачею вивів Краснопіра віч-на-віч з воротарем, а той реалізував свою нагоду.

Оболонь перемогла Металіст 1925 – харків'яни догравали вдев'ятьох з польовим футболістом у воротах

Металіст 1925 відповів моментом Борячука, якому трохи бракувало точності. У другому таймі Юсов замикав навіс Жичикова, але не дотягнувся до м'яча. На 60-й хвилині Курило отримав другу жовту картку, залишивши харків'ян в меншості. А на 80-й був вилучений Мозіль, через що у ворота став Вадим Червак. Попри чисельну перевагу, Оболонь не змогла збільшити перевагу, а гра так і закінчилась 1:0.