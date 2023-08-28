Оболонь і Кривбас минулого тижня створили головні сенсації туру в УПЛ. "Пивовари" здобули заслужену вольову перемогу над СК Дніпро-1, відправивши у відставку Олександра Кучера, а Кривбас розписав не менш заслужені 3:3 з Шахтарем – і це при необхідності відігруватись з 0:2. Круто!

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Особливо вражає успіх киян. Оболонь після нулів з Колосом і феєрії з Динамо дещо піднесли, однак безапеляційна поразка від Чорноморця опустила всіх на землю – всі знову згадали про першоліговий склад, відсутність посилення та скромні тактичні можливості. Постійні наїзди на арбітраж теж дещо розвіювали романтичний образ новачка.

Втім, у всіх матчах Оболонь демонструвала непоступливість і готовність битись до кінця. Навіть у Одесі команда могла закамбечити (нехай і зовсім не по грі). За це й прилетіла винагорода у вигляді перемоги над СК Дніпро-1 – заслужена, ефектна й дебютна після повернення в УПЛ. Цей результат показав, що з "пивоварами" буде непросто усім.

Тим не менш, статистика не дає забути про проблеми киян. У них офіційно найгірша оборона чемпіонату – команда має 9,98 очікуваних пропущених голів. Грубих помилок забагато, хоча у команди і календар був непростим. З іншого боку, 4,63 xG в атаці виглядають не так вже й низько на тлі середняків та аутсайдерів, тож Кривбасу слід бути обережним. Оболонь кусається.

Хоча й не так болісно, як криворіжці. Підопічні Юрія Вернидуба за очікуваними забитими голами поступаються тільки Динамо, а за очікуваними очками колектив лідирував разом з Рухом. Кривбас за чотири тури зміг прибити Зорю (4:1) та ЛНЗ (2:0), влаштував феєричну перестрілку з Шахтарем (3:3) й зазнав поразки у нічийному (за моментами) матчі з Олександрією.

У тактичному плані криворіжці нічим не відрізняються від своєї торішньої версії. Все ті ж разючі флангові контратаки, все та ж продумана робота на стандартах, все та ж велика кількість боротьби й міцна оборона. Вернидуб-style, який може комусь не подобатись через простоту, але який досить ефективний за наявності хороших кадрів – і з цим у Кривбаса проблем немає.

Питання щодо потрапляння в єврокубки з таким футболом є дискусійним, однак на тлі більшості претендентів на ЛЄ / ЛК криворіжці виглядають вкрай переконливо. Втім, це лише старт сезону – ґрунтовніші висновки зможемо зробити вже після 7-8 туру.

Кадрова ситуація

Травмовані: Семенов, Якимець, Соса, Шевченко

Дискваліфіковані: Хомченовський (Кривбас)

Орієнтовні склади на матч Оболонь – Кривбас

Оболонь: Федорівський – Приймак, Лук’янчук, Карась – Нагієв, Черненко, Слободян, Мороз, Осман – Суханов, Тарануха

Кривбас: Кліщук – Понедєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго – Іліч, Бізімана – Задерака, Луньов, Блізнічненко – Кожушко

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Кривбас є очевидним фаворитом у матчі з Колосом. За підопічних Юрія Вернидуба говорять і хороші результати в матчах проти сильних опонентів, і явно потужніший склад. До того ж, Оболоні буде дуже важко нав'язати свій малюнок гри, адже він схожий з футболом криворіжців – а у битві двох біцца-бороцца команди Юрія Вернидуба завжди матимуть перевагу.

Підопічні Валерія Іващенка здатні дати бій, однак з великою ймовірністю перемогу святкуватиме Кривбас.

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