Оболонь в рамках 1-го туру УПЛ 2022/23 приймає Колос. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Оболонь в УПЛ запам'яталась як перша команда, якій вдалося переграти Шахтар на Донбас Арені в чемпіонаті. Крім того, кияни перемагали Металіст у день офіційного відкриття його стадіону, причому в день народження Олександра Ярославського. Словом, жили весело, однак у сезоні 2011/12 "пивовари" вилетіли.

Потім були припинення фінансування, поява під назвою Оболонь-Бровар, сім сезонів у Першій лізі, повернення старої назви і, зрештою, повернення в УПЛ. Багато вболівальників та експертів вважають, що цей камбек буде недовгим, адже склад у киян відверто слабкий.

Із "гучних" прізвищ можна назвати тільки правих фулбеків Нагієва (Дніпро, Інгулець), й Фатєєва (Зірка, Інгулець, Кривбас), опорника Приймака (Верес, Львів, Волинь, Карпати), центрбека Карася (Арсенал-Київ, Еркулес, Минай, Агробізнес) та голкіперів – Рибку й Кичака. Крім того, центрбек Вовкун був в основному ростері Львова у попередньому сезоні.

Всі інші футболісти є ноунеймами навіть за українськими мірилами. Лише дуже уважні вболівальники можуть згадати таких виконавців, як Мухматгалєєв, Осман чи Суханов. Очолює цю банду Валерій Іващенко, який всю тренерську кар'єру провів у Оболоні. Саме з такими силами кияни спробують зачепитись за виживання в УПЛ.

Колос колись вривався в двері еліти з ноги, громлячи СК Дніпро-1, перемагаючи Динамо у важливих матчах і запалюючи на прес-конференціях. Втім, протягом останніх двох сезонів на ковалівців було болісно дивитись – проблеми почались ще за Руслана Костишина, а далі все ставало тільки гірше. Ситуацію стабілізував Ярослав Вишняк, однак молодий коуч у попередньому чемпіонаті не вразив.

"Хлібороби" мали вельми потужний склад, здатний боротись за єврокубки. Втім, футбол Колоса лишень мучив глядачів – команда провела всього 23 голи за 30 турів, причому забити більше одного м'яча навесні вдалося аж в одному матчі. Нормально виходилось тільки паркуватись у низькому блоці й виконувати стандарти.

Тим не менш, керівництво вірить в оборонний футбол Вишняка. Цю віру підкріпили новими підписаннями – Колос посилив позиції фулбеків Лучкевичем і Цуріковим, в центр оборони взяли Бурду й Бондаренка, а опорну зону закриватиме Демченко (він провів сильний сезон у Чорноморці). Із фінського чемпіонату повернувся центрхав Альваро Нгамба.

На папері все виглядає симпатично, однак насторожує травматичність нової четвірки захисників. Можливо, саме тому клуб ще й орендував у молдавського Зімбру 19-річного центрбека Кукоса.

Враховуючи ці підписання, втрати Колоса в захисті не виглядають важкими. Чоботенко перейшов у Полісся, Новак завершив кар'єру, Зозуля не грав, а Кравченку знайшли рівноцінну заміну. Неприємнішою є ситуація в атаці – прощання з 35-річним Лисенком не є болючим, а от без Ісаєнка, Смирного й Попова все стає дуже сумно. Безбородько й молодий Салабай (2 голи у 15-ти матчах за Діназ) закривають позиції форвардів, а ефективної "десятки" немає.

Волинець – найбільш важка втрата, адже цей голкіпер є одним з найкращих шот-стоперів УПЛ. За чотири сезони в еліті він врятував команду від 20,5 голів. Кращий показник за цей період був тільки у Різника.

Євгена замінить Фесюн, якого почали награвати ще навесні, а його конкурентом стане Горох. До речі, це єдиний повноцінний трансфер Колоса.

Орієнтовні склади на матч Оболонь – Колос

Оболонь: Рибка – Фатєєв, Вовкун, Лук'янчук, Нагієв – Приймак, Мороз – Прокопенко, Груша, Мединський – Краснопір

Колос: Фесюн – Лучкевич, Бурда, Бондаренко, Цуріков – Демченко, Мілько – Болбат, Оріховський, Мякушко – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Очевидно, що до першого матчу в новому сезоні УПЛ ковалівці підходять в ролі фаворита. Оболонь приречена бути андердогом майже у всіх турах, хоча недооцінювати її не слід. Новачки часто видають емоційний старт, здобуваючи низку сенсаційних результатів, а у Колоса немає нових імен в атаці. Цікаво, а чи будуть там нові ідеї?

Чомусь у це не віриться. Тим не менш, опираючись на кадрову комплектацію й логіку, ми поставимо на перемогу "хліборобів". Навряд чи вона виявиться феєричною – це буде класика УПЛ, важка для перегляду.

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