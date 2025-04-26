Оболонь – Карпати

"Пивовари" у попередньому турі зазнали розгромної поразки від Динамо, але по грі жодних натяків на 0:3 не було. Можливо, Оболонь навіть краще виглядала – гострих моментів "зелено-білі" точно створили не менше. Особливо виділялись взаємодії Стасюка, Бичека й центрбека Дубка на лівому фланзі, а також ривки Теслюка віч-на-віч.

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Немов у винагороду за гідний футбол підопічні Сергія Шищенка зберегли місце над четвіркою аутсайдерів. Від неї киян відділяє всього одне очко, тож у поєдинку з Карпатами бажано чіплятись хоча б за нічию. Тим паче, що в першому колі Оболонь була близькою до цього результату, переважаючи львів'ян за кількістю гострих епізодів і поступившись мінімально.

"Левам" же потрібна тільки перемога. Взагалі-то на єврокубки в першому сезоні після повернення в еліту ніхто не розраховував – і таких вимог не ставили – але Карпати прямо зараз тримаються в трьох залікових балах від топ-4. Апетит приходить під час їжі, тож тепер відсутність Ліги конференцій можуть вважати провалом. Особливо після таких інвестицій у склад.

Тиждень тому "зелено-білі" перемогли Рух у львівському дербі, двічі забивши після кутових. Доволі показова історія – підопічні Владислава Лупашка мають певні проблеми зі створенням моментів з гри. Зате у них доволі міцна оборона (три пропущених в останніх семи турах), яка дозволяє триматись без поразок в УПЛ. Єдина невдача трапилась з Динамо у першому матчі після зимової паузи, після чого команда здобула чотири перемоги й три нічиї (зокрема, з Шахтарем і Поліссям).

Кадрова ситуація

Травмовані: Сич, Булеза

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Оболонь – Карпати

Оболонь: Марченко – Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк – Вітенчук – Ільїн, Груша, Курко, Бичек – Устименко

Карпати: Кінарейкін – Полегенько, Педрозу, Бабогло, Мірошніченко – Альварес – Очеретько, Чачуа, Брунінью, Костенко – Невес

Прогноз "Футбол 24" – важка перемога Карпат, тотал менше 2,5

Карпати очевидно сильніші, але проти Оболоні львів'янам буде дуже непросто. Навіть Динамо у зустрічі з "пивоварами" створило небагато, та і Шахтар помучився. Карпатам бракує потужності в атаці, хоча ось уже й Невес дебютний гол забив.

З огляду на ці фактори, існує велика спокуса поставити на нічию. Втім, більш очікуваною залишається перемога "левів". Їхні стандарти, контроль гри і рівень виконавців повинні "задушити" Оболонь, якій банально бракує сил для втримання однакового рівня концентрації.

Чорноморець – Рух

Одесити після перемоги над ЛНЗ подарували надію на порятунок в УПЛ, але у наступних двох турах сталися поразки від Оболоні й Вереса. Чорноморець програвав дуже прикро – команда створювала хороші моменти й загалом виглядала симпатично, але поступалась через індивідуальні помилки чи курйозно-трагічні автоголи. Команда Олександра Кучера виглядала симпатично, однак цього мало.

Зараз "моряки" тримаються в зоні прямого вильоту, відставши від зони плей-офф на три очки. Перемагати Рух необхідно за будь-яку ціну, адже далі календар стає суперважким – попереду Динамо, Шахтар і Олександрія. А також матч з Ворсклою (саме полтавці мають +3 від Одеси). По суті, доля прописки в еліті може бути вирішена вже сьогодні.

А от Рух нікуди не вийде й нікуди не вилетить. Тим не менш, львів'янам теж треба вигравати. По-перше, необхідно реабілітуватись за безапеляційну поразку в дербі з Карпатами. По-друге – перемог у 2025 році майже й не було. У дев'яти поєдинках команда зазнала шести поразок.

Тріумфувати вдалося тільки з Інгульцем і Колосом – мінімально. Взагалі, підопічні Віталія Пономарьова після зимової паузи не забивали більше одного м'яча за гру, а загалом вони провели аж чотири голи при одинадцяти пропущених. А сьогодні ще й центрбек Дідика та основний лівий фулбек Романа не зіграють... Словом, у Чорноморця будуть шанси на звитягу.

Кадрова ситуація

Травмовані: Безбородько (під питанням), Шпорн, Присяжнюк, Нету, Удод – Дідик, Клайвер, Сапуга

Дискваліфіковані: Лях (Рух)

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Рух

Чорноморець: Аніагбоссо – Скиба, Джарджу, Ракицький, Бутко – Білошевський, Габелок – Кисіль, Когут, Янаков – Хобленко

Рух: Ледвій – Кітела, Слюбик, Холод, Роман – Підгурський – Карабін, Пастух, Слюсар, Алмазбеков– Климчук

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5

Суперники приблизно рівні. Результат цієї зустрічі визначить рандом, але точно не варто очікувати на велику кількість голів. Забиватимуть у Одесі мало, та й на велику кількість моментів розраховувати не доводиться.

ЛНЗ – Кривбас

ЛНЗ після нічиєї з Інгульцем перервав 3-матчеву серію поразок, але довів безвиграшну до чотирьох турів. Наслідком даного провалу стало звільнення генерального й спортивного директорів. Подія очікувана, хоча до послідовності рішень керівництва клубу виникає чимало запитань. Подивимось, як події розгортатимуться далі, а поки що треба поборотись за виживання в УПЛ.

Так! При такому потужному підборі виконавців черкасці примудрилися опинитись у трьох очках від четвірки аутсайдерів. Поки що у перехідні матчі не віриться, адже у "насінневого заводу" є гандикап, запас по класу та зручний календар (немає грандів, дві гри проти команд з андер-4) – але колектив і Чорноморець з Інгульцем мав обігрувати, а не набирати одне очко при нулі голів.

Словом, набирати необхідні завітні бали треба вже зараз. От тільки суперник у ЛНЗ непростий. Кривбасу дуже сильно не щастило в 2025 році – то несподівані виноси від Вереса й Інгульця трапляться, то легіонери через русню відмовляються грати за клуб, то вдалий пенальті скасують через падіння й другий дотик до м'яча.

Як наслідок, криворіжці до середини квітня виграли лишень один матч (у кризової Ворскли, 1:0) і розписали нічию з Шахтарем. Ще чотири поєдинки завершились поразками. Втім зараз ситуація дещо стабілізувалась – і підопічні Юрія Вернидуба почали відчутно набирати. У дограванні з Шахтарем знову трапилась результативна нічия (могли й виграти, але поступились через 0:1 у першому таймі), а Зорю в попередньому турі вдалося розгромити (3:0).

Кривбас посилився, а шанси на єврокубки залишаються цілком реальними. До четвертого місця бракує всього чотирьох балів при грі в запасі – а начить ЛНЗ сьогодні буде несолодко. Гості гратимуть на перемогу за будь-яку ціну.

Кадрова ситуація

Травмовані: Хомченовський (Кривбас)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч ЛНЗ – Кривбас

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Дайко, Муравський, Драмбаєв – Кушніренко – Бессала, Яшарі, Танковський, Ейнел – Момо

Кривбас: Маханьков – Бандейра, Романчук, Понєдєльнік, Дібанго – Іліч – Кузик, Твердохліб, Вакулко, Микитишин – Соса

Прогноз "Футбол 24" – перемога Кривбаса

Симпатична гра криворіжців у останніх поєдинках не є випадковістю. Підопічні Юрія Вернидуба реально виглядають потужніше за всіх, хто тримається позаду в таблиці – а може і краще за тих, хто попереду. ЛНЗ ж виглядає грізно в контратаках, але прийняття рішень у фінальній третині відчутно шкутильгає. Саме цим пояснюється низька результативність (5 голів у 8 матчах).

З огляду на вищезазначені фактори, ставимо на тріумф Кривбаса.

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