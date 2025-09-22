Оболонь тиждень тому створила сенсацію, відібравши очки у Динамо – та ще й забивши два голи. "Пивовари" навіть могли перемогти "біло-синіх", однак чемпіона врятував несвоєчасний свисток арбітра. Переграти підопічних Олексія Антоненка у поточному чемпіонаті зміг тільки Кривбас, хоча перед стартом сезону усі експерти відправляли киян у боротьбу за виживання.

Спочатку здавалося, що це – тимчасовий ефект. Аутсайдери часто дивують у перших турах, однак Оболонь тримається в топ-8 вже занадто довго. "Зелено-білі" перемогли Олександрію та Рух, а також стримали сильний Металіст 1925 (нехай і програли харків'янам в Кубку). Тепер справа дійшла і до нічийних перестрілок з Динамо, хоча тактичні аналітики списують цей результат на помилки Олександра Шовковського.

Оболонь реально незручна для своїх суперників. Простий, але компактний блок, висока інтенсивність єдиноборств, швидкі перехідні фази – це типовий starter pack середняків УПЛ. У "пивоварів" він доповнюється магічними пострілами Суханова, однак у зустрічі з Динамо можна було побачити й класну роботу проти високої лінії оборони й реально сильне завершення атак.

Карпатам сьогодні буде важко не тільки у фізичному та тактичному аспектах. Галичани перебувають ще й під психологічним тиском – команді пророчили вихід у ЛЄ / ЛК, а вона досі не знає перемог в УПЛ. Після поразки від Полісся "леви" розкатали чотири нічиїх. 3:3 проти Шахтаря всім сподобались, 1:1 з Колосом всі зрозуміли, але необхідність героїчно камбечити з Кудрівкою та Полтавою шокували спільноту. Не кажучи вже про виліт з Кубку від Буковини.

У ЗМІ навіть пішли чутки про звільнення Владислава Лупашка, але до цього ще явно далеко. Карпати демонструють хороший футбол – створюють величезну кількість моментів, видають потужні старти матчів і другі тайми, агресивно пресингують, комбінують, тощо. Голи теж присутні в кожній зустрічі.

Усю цю красу паплюжать помилки воротарів (взнаки дався промах з продажем Кемкіна), привози на рівному місці в перших таймах і певне невезіння з арбітражем. Крім того, гравці приймають багато сміливих рішень, а тому частіше помиляються на полі. Та і довіра юному Домчаку у воротах підписувала колектив на обов'язкові пропущені голи. Зрештою, у львів'ян простежуються значні розриви між ланками та навіть між зв'язками.

Нічого такого, що не можна виправити (окрім історії з голкіпером), Карпати не демонструють. Львів'янам просто треба зібратись і виграти матч – а для початку треба не провалити перший тайм. У поєдинку з Оболонню підопічні Владислава Лупашка цілком можуть добитись поставленої мети. Пора.

Кадрова ситуація

Травмовані: Марченко, Мороз – Стецьков, Булеза, Сич

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Оболонь – Карпати

Оболонь: Федорівський – Приймак, Курко, Дубко – Суханов, Слободян, Чех, Кулаковський, Шевченко – Бичек, Устименко

Карпати: Домчак – Полегенько, Бабогло, Педрозу, Мірошніченко – Альварес – Вітор, Чачуа, Брунінью, Шах – Краснопір

Прогноз "Футбол 24" – тотал більше 2,5

Карпати в теорії мали б виграти 3-4 матчі й триматись у зоні єврокубків, а по факту команда тримається над зоною вильоту. Це дуже ускладнює прогнозування результатів у матчах Карпати – краще від цього утриматись. Тим паче, що Оболонь завжди ігнорує очікування експертів.

Тим не менш, можна ризикнути з прогнозом на тотал більше 2,5. Обидві команди регулярно забивають і пропускають. І немало. Карпати чинитимуть тиск і підставлятимуть під контратаки, тож очікуємо на перестрілку. Як у вестерні.

Шахтар – Зоря: анонс матчу УПЛ