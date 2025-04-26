Оболонь приймала Карпати (2:2) у 26-му турі УПЛ. Відео голів та огляд матчу – у цій новині на "Футбол 24".

Вже на 20-й хвилині Оболонь вийшла вперед. Простріл Ільїна з правого флангу штрафного майданчика на дальній стійці зупинив Стасюк, після чого влучно пробив у лівий кут. Втім, менш ніж за 10 хвилин кутовий із правого флангу завершився ударом зльоту від Стецькова, який зрізав м’яч у власні ворота після рикошету від Приймака.

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Кінцівка матчу вийшла яскравою. Спершу Черненко головою проштовхнув м’яч на правий фланг штрафного, де Тарануха потужно пробив із гострого кута! А на 90-й хвилині навіс Підлепенця з правого флангу перевів на дальній бік Квасниця, який скинув на межу воротарського, а Ігор результативно пробив. Результат – нічия 2:2.

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