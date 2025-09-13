Оболонь – Динамо: онлайн-трансляція та стартові склади київського дербі
14:35 - Читати іншою мовою
Оболонь прийматиме Динамо в рамках 5-го туру УПЛ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 5-го туру чемпіонату України 2025/26 між Оболонню та Динамо повинен розпочатись о 15:30 за київським часом. Телетрансляція доступна на провайдерах зі списку UPL.TV.
Динамо та Полісся отримали покарання від КДК УАФ після матчу УПЛ
Зустрічаються перша та сьома команда турнірної таблиці УПЛ. Динамо має 12 очок, а Оболонь на старті сезону змогла набрати 7 пунктів.
Стартові склади:
Динамо: Нещерет, Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко, Яцик, Бражко, Ярмоленко, Буяльський(к), Кабаєв, Герреро.
Оболонь: Федорівський (К), Шевченко, Дубко, Лемницький, Семенов, Ільїн, Кулаковський, Чех, Черненко, Суханов, Нестеренко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter