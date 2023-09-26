Стало відомо, хто покаже матч 1/8 фіналу Кубка України між Оболонню та Динамо.

Вже завтра, 27 вересня, Оболонь та Динамо зійдуться у поєдинку 1/8 фіналу Кубка України.

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Переглянути поєдинок можна буде на телеканалі "2+2". Додамо, що канали "1+1 Media" транслюють домашні матчі Динамо.

До слова, "біло-сині" вже у цьому сезоні перемагали Оболонь у виїзній грі чемпіонату УПЛ з рахунком 4:2.

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