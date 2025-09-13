Динамо на самому фініші трансферного вікна встигло провести декілька трансферів. Причому непоганих. Команду підсилили бразильський вінгер Шола Огунднана, центрбеки Аліу Тіаре й Василь Буртник (прийшов з тернопільської Ниви) – і вже легендарний Владіслав Бленуце. Нападник, покликаний замінити Ваната, коштував "біло-синім" не тільки 2,5 млн євро, а й чергового удару по репутації.

"Можу говорити про проблеми Динамо годинами": Кравець розкрив правду про відхід з київського клубу

Переказувати суть скандалу немає сенсу. Більш цікаво, чи наважиться Олександр Шовковський випустити румуна в київському дербі з Оболонню. Навряд чи відео в стилі Золкіна та 3-хвилинного інтерв'ю з листочка в стилі "Хлопці, я свій!" достатньо, щоб люди забули про родинний тік-ток Бленуце, хоча форвард реально хороший.

Кадрове питання взагалі є основним лейтмотивом поєдинку з Оболонню. У нинішнього тренерського штабу майже і не було новачків за два роки, тож важко передбачити стиль роботи з ними – чи кинуть їх у бій одразу? Чомусь у це не віриться, адже Олександр Шовковський явно піклується над зіграністю основного ростеру. Крім того, наприкінці вересня розігралися Біловар, Волошин і Герреро.

Цей факт особливо важливий у контексті лазарету Динамо. Після матчу з Поліссям стало відомо, що туди загриміли Тимчик, Попов і Михайленко. Теоретично усі вони мали б вже повернутись до загальної групи, але новин і фотографій щодо цього не було – і не факт, що вони перебувають у хорошій формі. Також очікувався камбек Рубчинського й Торреса, але ситуація з ними теж невідома.

"Біло-сині" все одно б ротували склад на Оболонь, адже попереду старт у єврокубках. Чомусь ніхто не сумнівається в перемозі гранда – "пивовари" після повернення в УПЛ не відбирали очок у Динамо й пропускали мінімум два голи. Щоправда, весняна зустріч була дуже непростою, та і зараз недооцінка "зелено-білих" може дорого коштувати.

Цей колектив все ще здатний засушити матч і виграти його завдяки черговому шедевру Суханова. Він аби забиває неймовірні голи з шалених дистанцій та складних ситуацій, або має подібні гольові моменти. На старті сезоні Оболонь прибила Олександрію й Рух, а після безапеляційної поразки Металісту 1925 кияни дали серйозний бій Кривбасу (нехай і програли, 1:2).

За час міжнародної паузи "зелено-білі" повернули Олега Ільїна з Колоса, однак травма голкіпера Марченка більш важлива. Навіть за умов хорошої гри Федорівського.

Кадрова ситуація

Травмовані: Марченко, Мороз – Тимчик, Попов, Михайленко, Торрес, Рубчинський (Динамо; усі – під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Оболонь – Динамо

Оболонь: Федорівський – Приймак, Курко, Дубко – Суханов, Слободян, Чех, Кулаковський, Шевченко – Бичек, Устименко

Динамо: Нещерет – Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак – Бражко – Ярмоленко, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв – Герреро

Прогноз "Футбол 24" – перемога Динамо, тотал більше 2,5

Динамо не славиться вмінням розвалювати низькі й середні блоки, однак у чемпіонаті підопічні Олександра Шовковського досі йдуть без втрат. "Біло-сині" перемогли Верес (1:0, найважча звитяга), Рух (5:1 резервом), Епіцентр (4:1 на класі) та Полісся (4:1 практично за тайм). Команда так чи інакше знаходила глибину й ефективно атакувала її – а Оболонь явно не сильніша за усі вищезгадані колективи.

Враховуючи цей факт, а також останні результати в поєдинках з "пивоварами", поставимо на тріумф фаворита. Навряд чи кияни заб'ють менш як два голи, але й пропустити вони здатні – так було майже у всіх іграх. Тобто, можна очікувати тотал більше 2,5.

