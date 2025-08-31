Спортдир "россонері" Іглі Таре публічно підтвердив, що клуб розглядає рокіровку українця на мексиканця. Втім, його колега з Роми Массара налаштований значно скептичніше.

Довбик отримав 20 хвилин потенційного прощання з Ромою і запоров супермомент – "вовки" беруть максимум без українця

"Обмін Довбик – Хіменес? Він навіть не розпочався, останні години вікна завжди напружені та можуть принести сюрпризи. Наразі цього не існує. У кожного клубу є свій центральний нападник", – відрубав Массара.

Нагадаємо, Довбик і Хіменес коштували своїм клубам близько 30 млн євро. Українець після приходу Джан П'єро Гасперіні випав з основи Роми. У стартових 2 турах Серії А Артем виходив на заміну, загалом отримав близько 40 хвилин, але не відзначився результативними діями.

Хіменес розпочинав у старті Мілана, проте статистика аналогічна. Нагадаємо, у мексиканця явно є українське коріння, а минулого сезону він навіть одягав футболку з дівочим прізвищем своєї матері – Золотарчук.

