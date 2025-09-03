Переговори між Ромою і Міланом щодо обміну форвардами Артема Довбика і Сантьяго Хіменеса відбулися в останні дні трансферного вікна, але провалилися якраз перед його закриттям. За даними La Repubblica, "россонері", після того як їх переконали включити опцію викупу, встановили ціну в 45 мільйонів євро: цифра, яка, якби вона була прийнята, стала б найвищою в історії Роми за один трансфер.

Угода зірвалася через непереборні фінансові перешкоди і бажання Хіменеса залишитися в Мілані.

Раніше повідомлялося, що Рома і Мілан повинні були обмінятися форвардами на правах оренди. Довбик дав свою згоду на перехід до Мілана, а ось з Хіменеса, який вболіває за "россонері" з дитинства, цю згоду довелося вибивати мало не силою.

