Обмін Довбика на Хіменеса все ще може відбутися – Рома і Мілан обговорюють деталі
Форвард Роми Артем Довбик може продовжити кар'єру в Мілані.
Форвард Сантьяго Хіменес дав свою згоду на перехід в Рому з Мілана. Таким чином, обмін мексиканського форварда на Артема Довбика все ще може відбутися – раніше спортивний директор римлян Фредеріко Массара публічно заявив, що клуби навіть не розглядали такий розвиток подій.
Тепер результат угоди залежить від того, чи зможуть Рома і Мілан домовитися, інформує Фабріціо Романо.
Раніше Хіменес був наполегливий у своєму бажанні залишитися в Мілані. Тепер його позиція змінилася – він сказав "так" можливому переходу в Рому.
Нагадаємо, що раніше Артем Довбик також схвалив свій трансфер в Мілан.
