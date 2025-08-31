Форвард Сантьяго Хіменес дав свою згоду на перехід в Рому з Мілана. Таким чином, обмін мексиканського форварда на Артема Довбика все ще може відбутися – раніше спортивний директор римлян Фредеріко Массара публічно заявив, що клуби навіть не розглядали такий розвиток подій.

Тепер результат угоди залежить від того, чи зможуть Рома і Мілан домовитися, інформує Фабріціо Романо.

Раніше Хіменес був наполегливий у своєму бажанні залишитися в Мілані. Тепер його позиція змінилася – він сказав "так" можливому переходу в Рому.

Нагадаємо, що раніше Артем Довбик також схвалив свій трансфер в Мілан.

