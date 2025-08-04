"Полісся – це людське обличчя футболу в часи війни. Відбудований під час конфлікту з Росією цей клуб став символом стійкості Житомирської області. Це не просто команда: це соціальний, громадський, народний проект. Повернення до елітної ліги відбулося в 2023 році, що було зустрінуте з загальним ентузіазмом і підтримане цілеспрямованими інвестиціями.

Полісся зухвало відреагувало на результати жеребкування наступного раунду Ліги конференцій

Клуб був відроджений у 2020 році підприємцем Геннадієм Буткевичем, власником мережі ATБ, який розпочав план спортивного та структурного розвитку, що включає будівництво нового стадіону на понад 12 тисяч місць. Наразі команда грає на нещодавно відремонтованому Центральному стадіоні, де також проводяться благодійні заходи та місцеві ініціативи.

На полі Полісся – це суцільна щедрість: команда, яка грає серцем, натхненна емоціями, що виходять далеко за межі футболу. Минулий сезон вона завершила на четвертому місці в Прем'єр-лізі України з 48 очками в 30 матчах (12 перемог, 12 нічиїх і 6 поразок). Однак ці 48 очок – це не мало, враховуючи результат набагато більш титулованого Шахтаря, який посів третє місце з 62 очками. У попередньому раунді Ліги конференцій Полісся обіграло Санта-Колому (Андорра), підтвердивши свою сміливість і психічну стійкість. Програвши в першому матчі 1:2 (вдома), Полісся повністю перевернуло результат у другому матчі, вигравши в Андоррі 4:1.

Тренована прагматиком Русланом Ротанем (43 роки, колишній гравець Дніпра та Динамо) і сповнена сильним командним духом, команда є непередбачуваною, агресивною в переходах і важкою для суперників на своєму полі. Для Ротаня – це перший рік роботи з командою. За свою кар'єру він тренував збірні України U-21, U-23, а також в одному матчі національну збірну. Це його другий досвід роботи тренером клубу. Його попередній досвід стосується Олександрії, яку він вивів на друге місце в сезоні 2024/25. Його основна схема – 4-1-4-1.

У цьому сезоні Полісся вже зіграло і виграло свій перший матч чемпіонату проти Карпат", – зазначив портал Viola News.

Полісся розгромило Санта-Колому та "відмило" ганьбу в Лізі конференцій – передасист воротаря, вдалі заміни Ротаня