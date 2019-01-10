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Облак заявив про бажання грати в АПЛ

06:30 0 Читать на русском
Облак заявив про бажання грати в АПЛ
Ян Облак / Фото: ФК Атлетіко

Голкіпер мадридського Атлетіко хоче спробувати свої сили у чемпіонаті Англії.

"Влітку я не спілкувався з іншими клубами – цим займалися мій агент і клуб. Я вирішив залишитися в Атлетіко, так як у нас відмінний проект і тут я можу претендувати на титули. Однак в майбутньому можливо все. У футболі все може помінятися за один день, тому не можна сказати, де я опинюся.

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АПЛ? Мені дуже подобається англійський чемпіонат, він дуже цікавий і привабливий. В майбутньому я бачу себе там, але не знаю, коли це трапиться. Може через 2 роки, а може через 5 або 10 років", – цитує Облака FourFourTwo.

Влітку на словенця претендував Челсі, який був готовий виплатити клаусулу за Облака в розмірі 100 млн євро, однак Ян відмовився від цієї пропозиції. У підсумку сині підписали Кепу Аррісабалагу з Атлетіка Більбао за 80 млн євро.

Теги
Іспанія Атлетіко Атлетіко Ян Облак Ян Облак
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