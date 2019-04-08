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Облак: Мессі – найкращий гравець в історії футболу

13:07 358 Читать на русском
Облак: Мессі – найкращий гравець в історії футболу
Ян Облак / Reuters

Голкіпер Атлетіко Ян Облак прокоментував поразку від Барселони (2:0) в матчі 31-го туру Прімери.

85’ Луїс Суарес
87’ Ліонель Мессі
 
Дієго Коста 29’
29’ Дієго Коста
85’ Луїс Суарес
87’ Ліонель Мессі

"Ми робили все для перемоги, але нам не пощастило на Камп Ноу. Суперник зміг забити два м'ячі в кінцівці. Атлетіко грав проти Барселони, проти відмінних футболістів. На мою думку, ми грали проти найкращого гравця в історії футболу – Ліонеля Мессі", – цитує словенського голкіпера Marca.

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Нагадаємо, що Атлетіко у центральному матчі 31-го туру в меншості поступився Барселоні 2:0. У поточному сезоні Ла Ліги Мессі забив 33 голи і віддав 14 ассистов в 29 зіграних зустрічах.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Атлетіко Атлетіко Барселона - Атлетіко Ліонель Мессі Ліонель Мессі Ян Облак Ян Облак
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