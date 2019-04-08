Облак: Мессі – найкращий гравець в історії футболу

Голкіпер Атлетіко Ян Облак прокоментував поразку від Барселони (2:0) в матчі 31-го туру Прімери.

"Ми робили все для перемоги, але нам не пощастило на Камп Ноу. Суперник зміг забити два м'ячі в кінцівці. Атлетіко грав проти Барселони, проти відмінних футболістів. На мою думку, ми грали проти найкращого гравця в історії футболу – Ліонеля Мессі", – цитує словенського голкіпера Marca.

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Нагадаємо, що Атлетіко у центральному матчі 31-го туру в меншості поступився Барселоні 2:0. У поточному сезоні Ла Ліги Мессі забив 33 голи і віддав 14 ассистов в 29 зіграних зустрічах.

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