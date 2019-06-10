Облак готовий покинути Атлетіко заради Манчестер Юнайтед

Воротар мадридського Атлетіко Ян Облак влітку може змінити команду.

Облак рішуче налаштований покинути Атлетіко і хоче продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед, повідомляє ESPN.

Манчестер Юнайтед планує виплатити Атлетіко клаусулу Облака, зробивши його найдорожчим голкіпером світу

За інформацією видання, голкіпер незадоволений тим, що керівництво Атлетіко не стримало своїх обіцянок щодо майбутнього Облака.

Ян з дитинства вболівав за Ман Юнайтед і вважатиме за краще трансфер в манкуніанського клуб, ніж перехід в ПСЖ. При цьому нинішній воротар МЮ Давід Де Хеа, як повідомляють ЗМІ, може перебратися в паризький клуб.

Льоріс може замінити Де Хеа в Манчестер Юнайтед

У сезоні-2018/19 Облак провів 46 матчів за Атлетіко у всіх турнірах, відстоявши на нуль в 24 з них, а в решти 22 зустрічах пропустив 38 м'ячів.