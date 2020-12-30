Облак – найкращий воротар за "сухими" матчами з топ-5 ліг у 2019 році

Голкіпер Атлетіко Ян Облак зумів випередити воротаря Барселони у цікавому рейтингу.

У нинішньому році Облак провів 46 матчів за Атлетіко, з яких 25 зустрічей (54,3%) завершив без пропущених м'ячів. Це найкращий показник серед топ-5 ліг Європи.

Тер Штеген отримав травму – Барселона розпочне рік без лідера

Другу сходинку у цьому рейтингу посів воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген, його надійність становила 44,9%, а замикає трійку представник Манчестер Сіті Едерсон (46,7 %).

Після 18-ти турів Ла Ліги Атлетіко розташувався на третій сходинці, відстаючи від Барселони на 7 очок.

"Один з двох, через кого Реал найбільше злиться": Лунін змушує президента розщедритися, зміні клубу бути