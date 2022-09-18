Форвард ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе здобув статус футболіста із найбільшим заробітком за сезон 2022/23.

Сумарний заробіток 23-річного француза за поточний ігровий рік становитиме 125 мільйонів доларів, з яких 105 мільйонів – зарплатня, а ще 20 – прибуток від реклами, повідомляє видання Sportico.

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Друге місце у списку посів Кріштіану Роналду. Форвард Манчестер Юнайтед отримає 53 млн зарплатні та ще 60 млн від спонсорів. Трійку замикає нападник ПСЖ Ліонель Мессі зі 110 мільйонами доларів заробітку (62+48).

Далі розташувались Неймар, Мохамед Салах, Еден Азар, Андрес Іньєста, Рахім Стерлінг, Кевін де Брюйне та Антуан Грізманн.