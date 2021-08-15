Форвард Динамо Артем Бєсєдін оговтується від травми, яку отримав ще на Євро-2020. Пролив світло на його стан реабілітолог "біло-синіх" Володимир Ярмошук.

"Ця травма вважається середньої важкості. Вони неприємна через те, що потрібні певні терміни для реабілітації. Неможливо після неї відновитись через місяць", – сказав Ярмошук у коментарі ТСН, запевнивши, що нападник обійдеться без хірургічного втручання.

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Наразі 25-річному українцю зняли гіпс, він проходить курс реабілітації на базі Динамо у Віті-Литовській. Бєсєдін на травмованій нозі носить спеціальний ортез, який зменшує навантаження на коліно і дозволяє м'язам швидше відновлюватись. Попри це, лікарі не рекомендують Артему поспішати з реабілітацією, адже цього року він вже точно не зіграє.

Минулого сезону Артем Бєсєдін провів 16 матчів, в яких відзначився шістьма голами й асистом. Форвард брав участь і на Євро-2020 зі збірною України.

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