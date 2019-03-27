"Обіцяю обов’язково повернутися", – Сачко написав прощального листа футболістам і працівникам Ворскли

Від сьогодні вже екс-наставник Ворскли Василь Сачко попрощався з полтавським клубом.

"Полтаву буду пам’ятати завжди. Тут пройшли справді найкращі роки моєї футбольної кар’єри. Багато чого можна пригадати, але точно не буду цього робити сьогодні. Є час для самоаналізу, потрібно трішки перепочити.

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Перш за все, хочу сказати велике дякую керівникам клубу, з якими ми спільно вирішували найвищі завдання, що стояли перед нами у різних турнірах. Я дуже пишаюся тим, що мені довелося працювати зі справжніми професіоналами.

Це ж стосується і хлопців у команді, і обслуговуючого персоналу, і моїх помічників, на яких завжди можна було розраховувати у складний момент. Певен, за час, який мені було довірено керувати тренувальним процесом Ворскли, зроблено немало. Буду щасливим, якщо мій наступник про це колись згадає хоча б одним рядком.

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Низький уклін усім, хто був поруч із командою в роки мого тренерства: хлопцям із 22-го сектору, автофанам, усім, хто за будь-якої погоди ходить на трибуни нашого стадіону підтримати команду. Від’їжджаючи з Полтави, залишаю тут частинку свого серця, і обіцяю обов’язково повернутися", – цитує Сачка прес-служба Ворскли.