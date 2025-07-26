– Кевіне, у матчі з Бешикташем за заповнених трибун у шаленій атмосфері Шахтар здобув перемогу. У чому її запорука?

– Нам вдалося добре попрацювати над тим, що було заплановано протягом тижня. Так, змогли вийти переможцями, але це ще не кінець, а перша частина. Наполегливо працюватимемо, щоб у другій грі знову перемогти.

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– У твоєму активі дубль у ворота Бешикташа. Що це означає для тебе, які емоції відчуваєш?

– Дуже приємно допомогти команді двома голами! Я обіцяв за день до матчу, що забʼю три, – залишився винен один гол, тож у наступній грі мушу забити ще, щоб закрити борг.

– Після забитих голів ти реагував на дії вболівальників. Розкажи про це.

– Думаю, через те, що ми на їхньому стадіоні, немає де святкувати. Немає нічого спільного з уболівальниками – це момент, коли футболіст забиває гол і має ним насолодитися. Це частина матчу, кожен гравець має святкувати,і я святкував перед їхніми фанатами.

– Що за сутичка відбулася після матчу?

– Це просто… Там був один момент, який я не зміг завершити. Я теж не бачив, що сталося, упав від болю. Але нічого серйозного не сталося, це неважливо. Наступна гра буде дуже важливою та вирішальною для нас.

– Якщо говорити про стратегію Арди Турана на цей матч, то якою вона була? Чи вдавалося рухатися за нею?

– Ми ретельно вивчили суперника, було помітно, що ми мало помилялися і користувалися своїми нагодами. Вважаю, наступного тижня ще матимемо шанси. І ми будемо прагнути ще однієї перемоги – не триматимемося за результат, а підемо далі.

– Що може бути найскладнішим у другому матчі з Бешикташем?

– Гадаю, ми можемо ускладнити гру, якщо захочемо, зможемо повторити сьогоднішню й перемогти. Звісно, буде непростий поєдинок, але й матч має свою історію. Вважаю, ми цілком здатні знову перемогти, – сказав Кевін у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

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