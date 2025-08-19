Форвард Ньюкасла Александр Ісак заявив, що більше не бачить себе у складі "сорок".

У вівторок, 19 серпня, Ісак потрапив до символічної збірної минулого сезону АПЛ за версією Асоціації професійних футболістів Англії (PFA). Він пропустив церемонію. "Я пишаюся тим, що мої колеги відзначили мене місцем у символічній збірній Прем'єр-ліги сезону 2024/25 за версією PFA. Перш за все я хочу подякувати своїм партнерам по команді і всім в Ньюкаслі, хто підтримував мене протягом усього шляху.

На Ісака з'явився новий сенсаційний претендент – Ліверпуль ризикує втратити свою головну трансферну ціль

Мене сьогодні немає на церемонії. З огляду на все, що відбувається, мені здалося недоречним там перебувати. Я довго мовчав, поки інші говорили. Це мовчання дозволило людям висувати свої версії подій, хоча вони і знають, що вони не відображають того, що було сказано і погоджено за зачиненими дверима.

Реальність така, що обіцянки були дані, і клуб давно знає мою позицію. Робити вигляд, ніби ці проблеми виникли тільки зараз, – це обман.

Коли обіцянки порушені і довіра втрачена, відносини не можуть тривати. Саме так справи йдуть у мене зараз, і саме тому зміни підуть на користь усім, а не тільки мені", – написав Ісак у своєму Instagram.

Раніше Ньюкасл відмовився продавати форварда в Ліверпуль за 110 млн фунтів. Після цього швед збунтувався, відмовившись грати за "сорок" і тренуватися з командою.

Астон Вілла у меншості втримала нічию з Ньюкаслом