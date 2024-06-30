Поєдинок між Атлантою Юнайтед та Торонто в рамках МЛС запам'ятався неординарним голом на останніх хвилинах.

МЛС 2024.

Атланта Юнайтед – Торонто – 2:1

Голи: Альмада, 45+2, Тіар, 90+7 – Бернардескі, 46

Атланта повела в рахунку у компенсований час до першого тайму – Альмада обігрався у стінку з Ріосом та легко переграв голкіпера. Не встигла розпочатись друга половина, як Бернардескі зрівняв рахунок, ефектно змістившись у штрафний та пробивши у дальній кут.

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Гра йшла до нічиєї, але долю зустрічі вирішив Джамал Тіар, який вийшов на заміну. Воротар Торонто збирався ввести м'яч у гру та кинув його під ноги. Тіар в цей час вибіг з-за спини кіпера, обікрав його та забив у порожні ворота. Таким чином, нападник приніс перемогу, адже забив на сьомій компенсованій хвилині.

Ця перемога дозволила Атланті набрати 24 очки та наздогнати Торонто – клуби посідають 9 та 8 місця в таблиці відповідно.

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