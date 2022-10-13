Відомий журналіст Ігор Циганик не вірить у перемогу киян у матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи з французами.

"Буде дуже непростий матч. Динамо перебуває у складній і турнірній, і психологічній ситуації. Вони два гостьові матчі в цій Лізі Європи програли на останніх секундах Фенербахче та Ренну. Втратили два важливі залікові бали. Це серйозний удар по моральному настрої команди.

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Я не думаю, що ситуація якось кардинально зміниться для Динамо. Тобто, Ренн знову буде тримати м’яч, контролюватиме гру. Динамо доведеться шукати свої моменти попереду, сподіватися на вдалі дії при стандартах.

Обіграти Ренн "біло-синім" у Кракові – мрія та необхідність. Все ж, французи наразі в рази виглядають краще за киян. Тут ніде правди діти. Передбачаю складний матч і прогнозую нічию", – сказав Циганик у коментарі РБ.

Нагадаємо, поєдинок з Ренном відбудеться вже сьогодні, 13 жовтня. Початок зустрічі о 19:45. Після 3-х турів кияни у турнірній таблиці групи В йдуть останніми без очок.

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