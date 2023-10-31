Зараз Ноттінгем Форрест – один з тих, хто мріє лише втриматися в найвищому дивізіоні Англії. Але був період, коли назва цього клубу гучно гриміла на всю Європу.

В історії футболу достатньо історій, коли андердогам підкорювалися найвищі вершини. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про золоті часи англійського Ноттінгем Форест, який попри заяви скептиків спромігся на особливий подвиг.

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Кубок європейських чемпіонів 1978—1979

Коли Браян Клаф у 1975 отримав пропозицію очолити Ноттінгем Форест, його від цього кроку відмовляли усі, хто лише міг. Навіть один з членів комітету описав їх як "найменш прогресивний клуб у країні". Другий дивізіон, 13 місце, жодного проблиску на перспективи – на таке погодиться лише самогубець. Втім, Клаф вирішив не просто піти всупереч суспільній думці, а й повністю її змінити.

Вже в травні Ноттінгем виграв у боротьбі за підвищення, а потім з першої спроби виграв Прем'єр-лігу. Скептики ошелешено чухали голову, але Клаф не збирався зупинятися та замахнувся на найвищу нагороду у Європі. При тому, що кістяк команди складали хлопці, з якими він йшов із низів: Вів Андерсон, Мартін О’Ніл, Ієн Бойєр, Тоні Вудкок і Джон Робертсон. Ось як творилася історія без гучних трансферів, а на самому характері. До речі, Ларрі Ллойда Клаф придбав за пральну машину, яку своїми ж руками забрав публічної пральні!

Доля була іронічною: вже в першому етапі на Ноттінгем чекав чинний переможець Кубка європейських чемпіонів – Ліверпуль. "Спритні дерева" створили сенсацію – 2:0 в першому матчі та нульова нічия у відповіді. Табір глорів Ноттінгема збільшувався на очах – цими хлопцями неможливо було не захоплюватися. Форест відповів вдячністю: 7:2 з АЕКом за підсумками двох матчів.

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Чвертьфінал з Грассхопером проблемним не був, а от Кельн крові у півфіналі випив: 3:3, 1:0 – і команда Клафа у фіналі! На дорозі до кубка лишався лише шведський Мальме. Все вирішив гол Тревора Френсіса, якого потім таки вполював Манчестер Сіті. Футбольна Англія сходила з розуму – за три сезони Клаф перетворив одного з аутсайдерів Другої ліги на переможця Кубка європейських чемпіонів!

Кубок європейських чемпіонів 1979—1980

Туманний Альбіон знову представляють Форест та Ліверпуль. Мерсисайдці вже в першому раунді "горять" тбіліському Динамо та сходять з дистанції, а от Ноттінгем впевнено розібрався зі шведським Естером. Легка прогулянка з румунським Арджешем – і команда Клафа вже в плей-офф.

Берлінське Динамо "поплило" вже в першому матчі, тому в матчі-відповіді Ноттінгем грав упівсили та дозволив супернику здобути мінімальну перемогу. Форест беріг сили на півфінал, і це було гарне рішення, адже Аякс якраз набирав обертів.

Клаф знову зробив ставку на перший матч та не прогадав – впевнена перемога 2:0. Перед матчем в Амстердамі футболісти Форест пішли блукати кварталом Червоних ліхтарів та смакувати місцеве пиво. Клаф був не проти – у такий спосіб його хлопці намагалися скинути тиск і смакувати свою силу. Він знав, що команда вмре на полі, але досягне бажаного, тому не збирався опускати хлопців із небес на землю, коли їм потрібно було тягнутися до зірок. Амстердамці у другому матчі були просто ураганом атак, але Ноттінгем був окрилений своїм статусом. Лише 0:1 – і знову ось він фінал!

Сантьяго Бернабеу, 51 тисяча глядачів, у сусідній роздягальні – Гамбург. Клаф намагався знайти потрібні слова, але відпустив цю ідею, коли поглянув в очі своїх гравців. Там була впевненість, там була перемога. Гамбург, який наколотив впродовж турніру 19 голів, 5 з яких – у ворота самого Реала у півфіналі, виглядав безсилим перед обороною Форест. Натомість Ноттінгему знову вистачило одного гола, щоб довести свою перевагу – відзначився "Пікассо з Форест" Джон Робертсон.

Історія успіху Ноттінгема – це про шалену віру у власну силу, правильне поєднання людей та неймовірний талант тренера, який зумів перетворити на торнадо тих, хто ледве плентався серед аутсайдерів Другої ліги.