"Для фанатів Арсенала. Дякую, що протягом останніх чотирьох років ви зробили Лондон домом для мене та моєї родини. Ми разом пройшли через злети і падіння, а ваша підтримка означала для мене все. Маючи шанс вигравати трофеї і велику честь – бути капітаном цього клубу – я назавжди збережу це в своєму серці.

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Я завжди був на 100% зосереджений і відданий, щоб зробити все, що можу, для цього клубу, тому йти без справжнього прощання боляче. Але це футбол.

Мені сумно, що я не мав можливості допомогти своїм товаришам по команді протягом останніх кількох тижнів, але я не відчуваю нічого, крім поваги до цього клубу. Щиро бажаю всім моїм партнерам і вболівальникам всього найкращого та багатьох успішних років у майбутньому", – написав габонець в Instagram.

Обамеянг перебрався в Арсенал взимку 2018-го з Борусії Дортмунд за 63 млн євро. За лондонський клуб зіграв 163 матчі та забив 92 голи. У грудні був відсторонений від тренувань і позбавлений капітанської пов'язки за порушення дисципліни. Новим клубом 32-річного габонця повинна стати Барселона.

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