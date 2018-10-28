Обамеянг забив гол Лестеру після розкішної комбінації

Лондонський Арсенал розіграв фантастичну комбінацію в матчі 9 туру АПЛ з Лестером (3:1), яку завершив нападник П'єр-Емерік Обамеянг.

Арсенал у матчі 9 туру АПЛ вдома приймав Лестер. За рахунку 2:1 "каноніри" провели блискавичну атаку, завдяки якій збільшили перевагу.

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Зі своєї половини поля гравці Арсенала завдяки передачам швидко підійшли до воріт суперника, а головним героєм став Месут Озіл, який спочатку вдало пропустив м'яч, а потім шведою віддав на Обамеянга, і габонец вразив порожні ворота Каспера Шмейхеля.

У підсумку підопічні Унаї Емері здобули перемогу з рахунком 3:1. Арсенал після 9 турів має 21 очко і знаходиться на 4 місці в АПЛ.

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