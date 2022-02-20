Обамеянг "вкрав" шедевр Педрі і оформив хет-трик у матчі проти Валенсії
Протокол поєдинку Валенсії і Барселони зазнав змін після фінального свистка.
Гол Педрі переписали на П'єра-Емеріка Обамеянга, повідомляє прес-служба каталонського клубу.
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На 63-й хвилині юний хавбек Барселони вразив ворота Валенсії красивим ударом з-за меж карного майданчика. У польоті м'яч зачепив Обамеянга і дещо змінив траекторію. Упродовж поєдинку автором гола вважали Педрі, але згодом офіційні особи передумали на користь габонця.
Додамо, що для 32-річного Обамеянга це були перші голи у складі Барселони після переходу з Арсенала.
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