Протокол поєдинку Валенсії і Барселони зазнав змін після фінального свистка.

Гол Педрі переписали на П'єра-Емеріка Обамеянга, повідомляє прес-служба каталонського клубу.

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На 63-й хвилині юний хавбек Барселони вразив ворота Валенсії красивим ударом з-за меж карного майданчика. У польоті м'яч зачепив Обамеянга і дещо змінив траекторію. Упродовж поєдинку автором гола вважали Педрі, але згодом офіційні особи передумали на користь габонця.

Додамо, що для 32-річного Обамеянга це були перші голи у складі Барселони після переходу з Арсенала.

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