Нападник Челсі П'єр-Емерік Обамеянг вирішив виїхати з Англії після того, як не потрапив у заявку на матчі плей-офф Ліги чемпіонів.

Обамеянг пропустив вчорашній матч з Фулхемом, а також не потрапив до заявки Челсі на плей-офф Лігу чемпіонів, що неабияк засмутило нападника. Втім, вже в п'ятницю нападник разом з братом та іншими членами родини відвідав Мілан, про що свідчить світлина в Instagram.

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Наразі невідомо, чи отримав Обамеянг дозвіл на виїзд з Англії, чи виїхав самовільно. Наставник команди Грем Поттер запевнив, що нападник добре сприйняв рішення наставника: "Він професіонал, я розумію, що він буде розчарований. Це був важкий вибір. П'єр-Емерік просто засмучений, він буде боротися за своє місце до кінця сезону", – наводить слова Поттера Daily Mail .

Зауважимо, що Обамеянг зіграв 17 матчів за Челсі у всіх змаганнях, записавши до свого активу 3 голи та результативну передачу.

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