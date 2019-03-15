Обамеянг відсвяткував гол в масці Чорної Пантери

Нападник Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг запам'ятався оригінальним святкуванням забитого гола в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Нападник Арсенала продемонстрував чергове святкування в масці в матчі з Ренном, який завершився перемогою "канонірів" (3:0).

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Форвард хотів відсвяткувати у масці гол у ворота Манчестер Юнайтед в неділю, однак переніс це святкування на четвер.



"Я готував спеціальне святкування, однак не міг знайти свою маску. Я попросив одного зі співробітників залишити її біля сітки воріт, але коли реалізував пенальті – не зміг її знайти", – сказав він в інтерв'ю BT Sport.

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Нагадаємо, що Обамеянг вже не вперше святкує забитий гол таким чином. Виступаючи у Борусії, форвард запам'ятався святкування в масках Людини-павука та Бетмена.