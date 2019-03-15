toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО - ЧЕЛСІ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

Обамеянг відсвяткував гол в масці Чорної Пантери

09:45 484 Читать на русском
Обамеянг відсвяткував гол в масці Чорної Пантери
Оригінальне святкування Обамеянга / Daily Mail

Нападник Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг запам'ятався оригінальним святкуванням забитого гола в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Нападник Арсенала продемонстрував чергове святкування в масці в матчі з Ренном, який завершився перемогою "канонірів" (3:0).

Славія у феєричному матчі відправила Севілью за борт Ліги Європи, Арсенал зробив камбек з Ренном

Форвард хотів відсвяткувати у масці гол у ворота Манчестер Юнайтед в неділю, однак переніс це святкування на четвер.

"Я готував спеціальне святкування, однак не міг знайти свою маску. Я попросив одного зі співробітників залишити її біля сітки воріт, але коли реалізував пенальтіне зміг її знайти", – сказав він в інтерв'ю BT Sport.

"У Арсенала найгірший склад з топ-6 АПЛ", – Каррагер розкритикував кадри "канонірів"

Нагадаємо, що Обамеянг вже не вперше святкує забитий гол таким чином. Виступаючи у Борусії, форвард запам'ятався святкування в масках Людини-павука та Бетмена.

Теги
П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг Арсенал Арсенал Ліга Європи
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
16
хв
Ніцца
20:00
Тулуза
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук