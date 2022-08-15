Нападник П'єр-Емерік Обамеянг відхилив пропозицію Челсі, який хотів підписати габонця після відходу Тімо Вернера і Ромелу Лукаку.

Форвард налаштований залишитися в Барселоні та готовий сидіти в запасі під Робертом Лєвандовскі, вдовольняючись виходами на заміну. Обамеянг вже повідомив про своє рішення Томасу Тухелю, з яким працював у Борусії Дортмунд.

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Наставник Челсі хотів переманити колишнього підопічного, проте 33-річний габонець відмовився повертатися в чемпіонат Англії, попри привабливу фінансову пропозицію лондонців. П'єр-Емерік не хоче знову змінювати обстановку і готовий до статусу дублера на Камп Ноу. Його все влаштовує в Іспанії, повідомляє Mundo Deportivo.

Обамеянг перебрався у Барселону взимку цього року на правах вільного агента. Встиг зіграти 24 матчів, забив 13 голів. Угода нападника з "синьо-гранатовими" чинна до 30 червня 2025-го.

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