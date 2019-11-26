Обамеянг та Ляказетт не бажають продовжувати контракти з Арсеналом

Форварди Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг та Александр Ляказетт замислились щодо відходу з лондонського клубу.

Арсенал може розпрощатись із П'єр-Емеріком Обамеянгом та Александром Ляказеттом у випадку невиходу до Ліги чемпіонів, повідомляє Daily Mail.

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Зазначається, що представники гравців ведуть переговори з "канонірами" про нові угоди, проте прогресу поки немає, оскільки обидва футболісти хочуть виступати в Лізі чемпіонів, а у Арсенала великі проблеми з потраплянням в топ-4.

Нагадаємо, лондонський Арсенал не може перемогти вже у п’яти матчах поспіль – команда, набравши 18 очок, посідає восьму сходинку турнірної таблиці АПЛ.

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